روابط‌عمومی استانداری سیستان و بلوچستان طی اطلاعیه‌ای، از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان جهت مدیریت بهینه انرژی با هدف رعایت اصل صرفه‌جویی و تامین آسایش آحاد مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، در راستای مدیریت بهینه انرژی و با هدف رعایت اصل صرفه‌جویی و تامین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمت رسانی و حسب تصمیمات متخذه، ساعت شروع به کار کارمندان کلیه دستگاه‌ها، موسسات عمومی، دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها از امروز (۱ مهرماه ۱۴۰۴) لغایت ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۷ الی ۱۵ و روز‌های پنجشنبه به صورت دورکاری و با رعایت ملاحظات ذیل تعیین می‌گردد:

۱. ساعت کار بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، امدادرسانی و شرکت‌های خدمات رسان اعم از آتش نشانی، اتفاقات آب، برق، گاز و… مطابق با تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۰۱۰۱۱ ه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران خواهد بود.

۲. میزان ساعت کار کاهش یافته تا سقف مقرر در قانون از طریق دورکاری جبران گردد.

۳. در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه‌های والدین شاغل

در دستگاه‌های اجرایی که فرزند دانش آموز دارند، ساعت شروع به کار با ۱۵ دقیقه بصورت شناور لحاظ می‌گردد.

۴. به منظور افزایش میزان پاسخگویی مدیران در ارائه خدمات به مردم و ارتقای سطح رضایتمندی آنان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، برگزاری کلیه جلسات اداری در ساعات غیر اداری و یا ترجیحاً در روز‌های پنجشنبه صورت پذیرد.

تعیین ساعت کاری ادارات بعد از تاریخ فوق بر اساس شرایط، تصمیم‌گیری خواهد شد.