سقوط مرگبار بانوی ۷۲ ساله از تراکتور در الیگودرز
یک بانوی ۷۲ ساله بر اثر سقوط از تراکتور در روستای «گندمینه» از توابع شهرستان الیگودرز جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس پلیس راه الیگودرز گفت: یک بانوی ۷۲ الیگودرزی اهل روستای گندمینه در حادثه سقوط از تراکتور جان باخت.
سرهنگ اصغر بخشی افزود: این حادثه حوالی غروب امروز اتفاق افتاد که یک زن ۷۲ ساله در حالی که در مکان غیر ایمن تراکتور نشسته و تراکتور در سطح بسیار شیب دار در حرکت بود پس از سقوط از تراکتور جان باخت.
وی گفت: این حادثه خارج از چرخه ترافیکی شهرستان بوده و در مسیر جاده بین مزارع در روستای گندمینه رخ داده است.
وی با بیان اینکه علت حادثه عدم کنترل تراکتور و نشستن در مکان ناایمن بوده است اظهار داشت: تقاضا میشود شهروندان خصوصاً کشاورزان نکات ایمنی را حین استفاده از تراکتور و ادوات کشاورزی رعایت کنند.
گفتنی است: ۲۴ شهریور گذشته نیز یک مرد۵۰ ساله در حادثه سقوط تراکتور به دره در منطقه فرسش الیگودرز جان باخت.