در روزگاری که نام و یاد شهدا، چراغ راه ملت ایران است، مدرسهسازی به نام این اسوههای ایثار، جلوهای نو از عشق به وطن و مردم را به نمایش گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدرسه شش کلاسه شهید صفر بهرامی با همت خیرین نیکوکار، در روستای اوزونه از توابع بخش مرکزی قزوین افتتاح خواهد شد تا مشکل نبود مدرسه مناسب و لزوم جابجایی دانشآموزان به روستاهای دیگر را برطرف کند. این مدرسه که با هزینه خیر نیکوکار حاج صفر بهرامی و به نام پسرعموی شهیدش نامگذاری شده، با هدف ترویج علم و دانش و کمک به رشد و تعالی فرزندان این سرزمین بنا شده است.
در استان قزوین، تا کنون ۴۰۰ خیر مدرسه ساز، ۴۵۳ مدرسه را احداث کردهاند. از این میان، ۲۷۶ مدرسه به نام شهدای دانشآموز و ۵۸ مدرسه به نام معلمین شهید نامگذاری شده است. مدرسه شش کلاسه شهید صفر بهرامی نیز به زودی میزبان دانشآموزان خواهد بود.