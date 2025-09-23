عملیات تعریض اسکله و احداث دیوار آتش در بندر کیش با هدف ارتقاء ایمنی، پایداری زیرساخت‌ها و رعایت اصول پدافند غیرعامل، در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با هدف توسعه و بهسازی زیرساخت‌های بندری کیش و به‌منظور افزایش تاب‌آوری تأسیسات حیاتی، عملیات تعریض موج‌شکن بازوی غربی بندر تجاری کیش در حال اجراست.

این طرح به دنبال آسیب‌دیدگی کانال انتقال آب خام از آبگیر به مجموعه آب و برق، با هدف تقویت مسیر‌های حیاتی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی طراحی شده است.

طراحی جدید به‌گونه‌ای انجام شده که لوله‌ها سطحی و در معرض دید قرار گرفته تا دسترسی سریع و ایمن در مواقع ضروری فراهم باشد.

در ادامه این عملیات و با هدف رعایت اصول پدافند غیرعامل و افزایش سطح ایمنی تأسیسات، احداث دیوار آتش میان مسیر‌های انتقال سوخت و لوله‌های آب شور نیز در دستور کار قرار گرفته است.

این دیوار به‌منظور جداسازی ایمن خطوط حساس و جلوگیری از گسترش خطرات احتمالی طراحی شده و نقش مهمی در حفظ پایداری عملکرد تأسیسات در شرایط بحرانی دارد.

اقدامات در بندر تجاری کیش، علاوه بر رفع آسیب‌های موجود، در بلندمدت موجب پایداری عملکرد تأسیسات و تضمین استمرار خدمات در مواقع بحرانی خواهد شد.