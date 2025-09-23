درآغاز سال تحصیلی جدید برای ارتقاء نظم و امنیت ترافیکی، واحد‌های گشت انتظامی به بیش از ۷۱۲ گشت خودرویی، انتظامی، راهور و راه افزایش یافته‌اند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت:: بیش از ۷۷ واحد گشت موتوری انتظامی و پلیس راهور، بیش از ۳۹ واحد گشت پیاده و بیش از ۱۰۶ گروه گشت خودرویی پلیس راهور به صورت محسوس و نامحسوس همزمان با شروع سال تحصیلی جدید ایفای نقش خ می کنند.

سرهنگ مهدی پورامینایی در باره طرح‌های ارتقاء امنیت فصل بازگشایی مدارس نیز بیان کرد: در راستای اجرای طرح‌های پاکسازی نقاط جرم خیز با اولویت محدوده مدارس و مراکز فرهنگی نیز از حدود سه ماه قبل دو هزار و ۳۰۰ خرده فروش مواد مخدر و بیش از ۳۲۰۰ معتاد متجاهر جمع آوری و بیش از ۶۰ منزل و مغازه متخلف مهر وموم شده اند.