معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت چهاردهم تامین مسکن محرومان و کم درآمد‌ها را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده است از ارائه سه راهکار برای تامین مالی این مساکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حبیب‌الله طاهرخانی در جلسه شورای مسکن شهرستان مراغه با اشاره به اینکه اقشار کم درآمد توان مالی برای تهیه مسکن ندارند و ساخت مسکن نیز جز با تزریق منابع مالی ممکن نیست گفت: بر همین اساس با دستور رئیس جمهور و بررسی جوانب امر در وزارت راه و شهرسازی سه طرح در این خصوص آماده شده است که امیدواریم با اجرایی شدن آنها تامین مسکن کم درآمد‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وی تامین مالی از طریق تهاتر مستغلات، اختصاص ۶۰ هزار میلیارد ریال از طرف سازمان برنامه و بودجه و اختصاص پنج درصد از فروش سایر واحد‌های مسکونی و واریز مبالغ آن به صندوق خاص را سه طرح دولت و وزارت راه و شهرسازی برای تامین منابع مالی مسکن محرومان عنوان کرد.

طاهرخانی یادآور شد: خط اعتباری ۶۰ هزار میلیارد ریالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به صورت نقد قابلیت تزریق به پروژه‌های مسکن محرومان را دارد و ۲ طرح مورد نظر نیز با ارائه گزارش‌های عملکردی استان‌ها و شهرستان‌ها تلاش خواهد شد در سریع‌ترین زمان به این پروژه‌ها تخصیص داده شود.

وی تاخیر در تامین مسکن را دارای تبعات بسیار زیان بار مالی برای دولت دانست و با تاکید بر اینکه آماده سازی، ساخت و واگذاری مسکن باید بدون وقفه و فوت وقت به سرانجام برسد، یادآور شد: هر روز تاخیر در واگذاری‌ها هزینه‌های هنگفتی به دولت و البته نظام وارد می‌کند که شاید جبران آنها مستلزم صرف چندین برابری هزینه‌ها باشد.

طاهرخانی ساخت مسکن را تنها نه بر عهده وزارت راه و شهرسازی که پروژه‌هایی همه جانبه و با مشارکت دستگاه‌های مختلف اجرایی و خدماتی دانست و ادامه داد: ساخت و تحویل مسکن برای اقشار مختلف به خصوص اقشار ضعیف جامعه نیازمند همکاری و تعامل بین بخشی است که در این جریان علاوه بر وزارت راه و شهرسازی نهاد‌هایی همچون شهرداری ها، نظام مهندسی، فرمانداری ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها دخالت دارند که بدون همکاری آنها دست یابی به اهداف موردنظر غیرممکن است.

وی لازمه تسریع در ساخت مسکن را داشتن برنامه‌ای منسجم دانست و با تاکید بر اینکه آماده سازی و پایدارسازی زمین برای ساخت مسکن نیازمند زمان و هزینه است گفت: بر همین اساس از شهرداری‌ها درخواست داریم تا در صدور پروانه از بروکراسی‌های موجود کاسته و در این زمینه تسریع کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از مهمترین چالش‌های پروژه‌های مسکن در کشور را نبود راهکار و سامانه منظم و حساب شده در خصوص وضعیت متقاضیان خوش حساب و بدحساب عنوان و اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از پروژه‌های مسکن در شهر‌ها و بخش‌های گوناگون بر همین اساس دچار مشکل شده است و باید راهکاری مناسب در این خصوص اتخاذ شود.

طاهرخانی پروژه یک هزار ۶۸۰ واحدی سایت غدیر و ۵۰۰ واحدی توسعه و عمران در مراغه را از جمله پروژه‌های فوق عنوان کرد که به دلیل همتراز نبودن آورده‌های شخصی با رکود مواجه شده‌اند که با اجرایی شدن راهکار‌های جدید دولت این ۲ پروژه به زودی فعال شده و در ساخت آن تسریع می‌شود.