به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در نخستین هنرستان جوار صنعت که برای پایه‌ دهم در ۸ رشته ثبت نام کرده ۲۲۰ دانش آموز تحصیل خواهند کرد و در سال آینده با اضافه شدن پایه‌ یازدهم و دوازدهم تعداد دانش آموزان به ۶۶۰ نفر خواهد رسید.

نظری مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی در این مراسم با بیان اینکه هیچ کشوری بدون نیروی کار ماهر پیشرفت نخواهد کرد افزود: تحصیل دانش آموزان عزیز با زیر ساخت‌ها و تجهیزات به روز در هنرستان‌ها برای آینده کشور قطعا تاثیر بسزایی خواهد داشت تا شاهد رشد و بالندگی باشیم.

اکبری مدیر ناحیه ۲ آموزش و پرورش تبریز هم با بیان اینکه تحصیل باعث می‌شود ظرفیت‌های بالفعل انسان به ظرفیت‌های بالقوه تبدیل شود گفت: دانشگاه و مدرسه برای تحصیل و مهارت آموزی ایجاد شده تا ضمن علم آموزی بتوانیم در بخش اقتصاد کشور هم تاثیر گذار باشیم.

حسین فتحی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی هم با تاکید اینکه ایام تحصیل زمان ارتقای مهارت و توان برای شکل گیری شخصیت انسان است گفت: هنرستان‌ها علاوه بر آموزش علوم پایه در جهت آموزش مهارت بسیار اثرگذار هستند و می‌توانند در تامین نیروی بازار کار در آینده مشاغل کشور خود را نشان دهند.