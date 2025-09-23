پخش زنده
در پی سخنان فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام به شرح زیر است:
محضر مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا دام ظله العالی سلام و تحیت
سربازان جهادی و جان برکف تان در فراجا، سخنان به حق، مدبرانه، مقتدرانه و غرور آفرین حضرتعالی که مشت محکمی بر یاوه سراییهای دشمنان قسم خورده، خبیث و مزدوران آنان بود را به گوش جان شنیده و مصممتر از گذشته، در راه تحقق فرمایشات گوهر بار، سر از پا نخواهند شناخت؛ بی شک، یاد و خاطر همرزمان شهیدمان، بویژه شهدای عزیز جنگ خائنانه ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونی خبیث و آمریکای جنایتکار، بر علیه ملت شجاع، شهیدپرور، مقتدر و سرافرازمان، برای همیشه تاریخ، در اذهان و قلوب ما نقش خواهد بست و تا انتقام خون گرانبهای شان و تحقق وعده الهی "فتح و نصرت"، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید.
والعاقبه للمتقین
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان