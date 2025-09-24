پویش جمع‌آوری زباله‌های به‌جا‌مانده کوه‌نوردان و گردشگران در چهار جبهه قله دماوند روز‌های ۱۰ و ۱۱ مهر برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به منظور حفاظت از طبیعت و میراث ملی ایران، پویش جمع‌آوری زباله‌های به‌جا‌مانده کوه‌نوردان و گردشگران در چهار جبهه قله دماوند برگزار می‌شود.

این برنامه روز‌های ۱۰ و ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ از قرارگاه مرکزی قله دماوند – پلور اجرا خواهد شد و کوه‌نوردان، طبیعت‌دوستان و علاقه‌مندان می‌توانند در این حرکت زیست‌محیطی مشارکت کنند.

پویش مذکور با شعار «نسل‌های بعد، رفتار ما با طبیعت را قضاوت خواهند نشست؛ آیا به نیکی از ما یاد خواهند کرد؟» و با همکاری هیئت‌های استانی و فدراسیون کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی کشور برگزار می‌شود.