پویش جمعآوری زبالههای بهجامانده کوهنوردان و گردشگران در چهار جبهه قله دماوند روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به منظور حفاظت از طبیعت و میراث ملی ایران، پویش جمعآوری زبالههای بهجامانده کوهنوردان و گردشگران در چهار جبهه قله دماوند برگزار میشود.
این برنامه روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ از قرارگاه مرکزی قله دماوند – پلور اجرا خواهد شد و کوهنوردان، طبیعتدوستان و علاقهمندان میتوانند در این حرکت زیستمحیطی مشارکت کنند.
پویش مذکور با شعار «نسلهای بعد، رفتار ما با طبیعت را قضاوت خواهند نشست؛ آیا به نیکی از ما یاد خواهند کرد؟» و با همکاری هیئتهای استانی و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور برگزار میشود.