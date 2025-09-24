به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی محمد نائینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در ابتدای سخنان خود، هفته دفاع مقدس را تبریک گفت و یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای دو جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه را گرامی داشت.

وی همچنین با تبریک پیروزی‌ها و افتخارات اخیر در حوزه ورزش کشور به ویژه در رشته کشتی و با تبریک بازگشایی مدارس افزود: دانش آموزان در دوران دفاع مقدس نقش بسیار اساسی داشتند، ۵۵۰ هزار دانش آموز در مراحل مختلف داریم که در جنگ شرکت کرده‌اند، ۳۶ هزار شهید دانش آموز یعنی یک پنجم شهدای دوران جنگ، دانش آموز بودند و بخش قابل توجهی از قدرت مردمی ما در میدان‌های رزم در دوران دفاع مقدس، قدرت نیروی جوان و نوجوان ما در دوران دفاع مقدس بود.

سردار نائینی با اشاره به نقش بی بدیل امام راحل در دوران دفاع مقدس هشت ساله و نقش بی بدیل فرمانده کل قوا در دفاع مقدس دوازده روزه اضافه کرد: قطعاً آن چیزی که در جنگ ۱۲ روزه تجربه شد در عرصه‌های مختلف در حوزه بازدارندگی در حوزه قدرت یابی چه در عرصه‌های تهاجمی چه در عرصه‌های پدافندی و چه در عرصه تجهیزات نیروی انسانی لجستیک جنگ و ابعاد مختلف تاب آوری اجتماعی و اقتصادی و روانی جامعه بخش زیادی برگرفته از تجربه آن ۸ سال جنگ تحمیلی بود. در فاصله پایان جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه که حدود ۳۶ سال است، نیروی مسلح ما دو ماموریت اساسی برای خودش داشت ماموریت اولش این بود که قدرت دفاعی را به سطحی برساند که جنگ نشود دوم اینکه این قدرت بازدارنده در سطحی قرار بگیرد که اگر جنگ شد در جنگ دشمن را شکست بدهد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ۸ سال دفاع مقدس برای ما فرصت‌های فراوانی تولید کرد، گفت: در طول این ۳۶ سال یک لحظه از آمادگی‌های دفاعی غفلت نشده و دائم روی آمادگی‌های دفاعی کار شد. شهیدان بزرگواری که در جنگ ۱۲ روزه توفیق شهادت داشتند در قدرت افزایی، نقش بسیار تعیین کننده و اساسی داشتند. آن‌ها برآورد درست از تهدید و آرایش نسبت به دشمن داشتند و جنگ را جدی گرفته بودندو متناسب با آن قدرت ساختند. مثلاً شهید رشید یا شهید سلامی و شهید باقری، ده‌ها مورد بازی جنگ در سناریو‌های مختلف را در هوافضا در دریایی و در بخش‌های مختلف نیرو‌های مسلح تمرین کردند.

سردار نائینی افزود: با رزمایش‌های اقتداری که در حوزه‌های مختلف فناوری، تجهیزات و سایبری در سال‌های متمادی انجام شد در ابعاد مختلف، قدرت و آمادگی‌های نیرو‌های انسانی را افزایش دادیم. تمام آن چیزی که در حوزه قدرت‌یابی شکل گرفت حاصل تجربه دفاع مقدس ۸ ساله و حاصل تجربه جبهه مقاومت بزرگ است.

وی ادامه داد: قدرت نیرو‌های مسلح و مجاهدت‌های شبانه روزی فرماندهان و نسل جوان در بدنه نیرو‌های مسلح موجب شکست رژِم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه شد. اکثر این نیرو‌ها در بدنه بسیج مردمی نقش اصلی در آموزش و سازماندهی دارند اکثراً متولدین دهه ۶۰ هستند و قدرت اصلی و شالوده اصلی قدرت دست همین نیروی جوان، خلاق، مومن و با ایمان است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به برخی از تفاوت‌های عملیات وعده صادق ۳ با وعده صادق ۱ و ۲ گفت: وعده صادق ۱ و ۲ یک موج عملیات در پاسخ به یک تعرض بود، اما در وعده صادق ۳ وقتی وارد عمل شدیم زمانی بود که دشمن یک تهاجم پرشدت غافلگیر کننده داشت. اما نیرو‌های مسلح ما، چون استحکام داشتند و از قبل کار کرده و برای جنگ کاملاً آماده بودند و تمام طرح‌های دفاعی از قبل بررسی و تصویب شده بود، بلافاصله یک ساعت بعد از تهاجم اولیه دشمن، برای عملیات آماده بودند، اما تمهید شد چند ساعت بعد، این عملیات شروع شد.

سردار نائینی افزود: عملیات وعده صادق ۳ ضربه قاطع بود در شکل طرح‌ریزی در نوع اجرای این طرح عملیات یعنی عملیات در ۱۲ روز در ۲۲ موج عملیاتی که هر موجش ساعت‌های شلیک و نوع موشک‌ها و اهدافش متفاوت است به گونه‌ای که دشمن را دچار استیصال کرد. از روز پنجم جنگ، دشمن دیگر کاملاً دچار استیصال شده بود دشمن در طول جنگ ما در بیانیه سوم و چهارم این را اعلام کردیم گفتیم نوع طرح‌ریزی این عملیات و اجرای این عملیات به گونه‌ای است که دشمن دائماً صدای آژیر و پناهگاه و فرار را تجربه خواهد کرد همینطور هم بود، یعنی از روز پنجم به بعد محاسبات دشمن تغییر کرد تا روز پنجم، دشمن رجزخوانی می‌کرد اطمینان هم داشت به پیروزیش یعنی مطمئن بود. دشمن یک طرح عملیاتی چند مرحله‌ای داشت، پیش نیاز عملیات اصلی دشمن که شورش و به هم ریختن داخل کشور و بعد تجزیه کشور و براندازی بود، پیش نیاز زدن مؤلفه‌های اقتدار بود، اما عملیات اصلیش دل بستن به مردم بود که مردم بیایند کار را تمام کنند، البته مردم آمدند و کار دشمن را تمام کردند.

وی به برخی از عوامل پیروزی کشورمان در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و ادامه داد: اولین عامل، نصرت الهی است یعنی مدیریت اصلی تحولات در دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی در اراده الهی بوده و نقش بعدی رو رهبری انقلاب دارد.

ادامه دارد