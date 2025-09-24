به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس‌جمهور کلمبیا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشور‌های «جنوب جهانی» خواست تا نیروی نظامی قدرتمند برای حفاظت از مردم فلسطین و «دفاع از بشریت» بسیج کنند. پترو در این سخنرانی تأکید کرد که کشور‌هایی که «قتل‌عام را نمی‌پذیرند» باید دست به تشکیل «نیروی مسلحی برای دفاع از جان مردم فلسطین» بزنند.

پترو خطاب به حاضران در جلسه گفت: ما به یک ارتش قدرتمند از کشور‌هایی نیاز داریم که قتل‌عام را قبول ندارند. به همین دلیل از ملت‌ها و کشور‌های جهان می‌خواهم بیش از هر چیز، به عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از بشریت، تسلیحات و نیرو‌های نظامی را گرد هم آورند. ما باید فلسطین را آزاد کنیم.

پترو همچنین افزود که واشنگتن و ناتو در حال «کشتن دموکراسی» و احیای «استبداد و تمامیت‌خواهی» در مقیاسی جهانی هستند و از ضرورت برافراشته شدن «پرچم آزادی یا مرگ» سخن گفت که به‌گفته او باید همراه با رنگ سفید صلح و امید باشد.

این فراخوان پترو بازتاب سخنان مشابهی از جانب پرابووو سوبیانتو رئیس‌جمهور اندونزی بود که پیش‌تر اعلام کرده بود کشورش آماده است بیست هزار نیروی نظامی برای یک نیروی مسلح بین‌المللی در غزه اعزام کند.

در پی اظهارات پترو و انتقادات او از رئیس‌جمهور آمریکا، هیأت ایالات متحده مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کرد؛ اقدامی که به عنوان نشانه اعتراض واشنگتن تلقی شد.