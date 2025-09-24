نقص فنی یک دستگاه آسفالت تراش، موجب کندی شدید حرکت خودرو‌ها در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید صیاد شیرازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین رئیس ستاد مهر ۱۴۰۴ و مدیرکل اجرایی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: نقص فنی یک دستگاه آسفالت تراش، موجب کندی شدید حرکت خودرو‌ها در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید صیاد شیرازی پیش از خروجی هشت‌بهشت شده است.

حمید آقایی افزود: با توجه به اجرای عملیات روکش آسفالت در رینگ سوم ترافیکی شهر اصفهان، شب گذشته در هنگام اجرای این عملیات در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، یکی از خودرو‌های عملیاتی دچار نقص فنی شد و بخشی از مسیر را مسدود کرد.

وی با بیان اینکه این وضعیت موجب کاهش محسوس سرعت ترافیک در این بخش شده است، افزود: مأموران اجرایی و تیم‌های امدادی در حال اقدام برای رفع نقص و بازگشایی روان مسیر هستند.

وی اضافه کرد: شهروندان می‌توانند تا زمان رفع مشکل، از مسیر‌های جایگزین برای تردد به سمت جنوب شهر استفاده کنند تا از ایجاد ازدحام و افزایش زمان سفر جلوگیری شود.