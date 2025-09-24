به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ علی طاهری گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اعزام به محل، متهم را شناسایی و در بازرسی از منزل وی یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی جاجرم با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با دارندگان سلاح غیرمجاز، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به همراه سلاح مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.