به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهدی میقانی گفت: مالکان خودرو‌های فرسوده سواری کرایه که سن ناوگان آنان بیش از ۱۲ سال است (سال ساخت ۱۳۹۱ و پایین‌تر) و در سال گذشته حداقل ۱۲۰ صورت‌وضعیت فعال با کد رهگیری داشته‌اند، می‌توانند از تسهیلات بانکی تا سقف ۵ میلیارد ریال برای جایگزینی خودروی خود استفاده کنند.

وی افزود: متقاضی نباید در طول پنج سال گذشته از تسهیلات بانکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای نوسازی ناوگان سواری کرایه بین شهری استفاده کرده باشد همچنین استفاده از تسهیلات بانکی ملزم به اسقاط خودروی در اختیار مالک است.

میقانی، سهمیه نوسازی ناوگان سواری کرایه عمومی استان را ۲۰ دستگاه اعلام وگفت: ۸۱ نفر، متقاضی نوسازی ناوگان سواری کرایه عمومی خود بودند که با توجه به سهمیه و بر اساس اولویت، ۲۰ دستگاه به سازمان معرفی شدند تا پس از وصول پاسخ، برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شوند.