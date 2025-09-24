گردهمایی پیشگیری از اعتیاد، در اردوگاه شهدای هفتم تیر بسیج رامسر آغازشد و به مدت ۴ روز ادامه دارد.
نعمت الله عسکری رییس دانشگاه ملی مهارت استان مازندران گفت: این گردهمایی با هدف نگرش مسئولانه دراساتید، کارکنان و همیاران سلامت روان نسبت به موضوع اعتیاد، ارائه آموزشهای تخصصی برای گروههای هدف، تغییر نگرش و باورهای نادرست درخصوص مصرف مواد مخدر، تشویق به سبک زندگی سالم برنامه ریزی و اجرایی شده است.
وی افزود: این گردهمایی برای اولین باربرگزار شد و بیش از ۱۲۰ نفر از سراسر کشور از همکاران دانشگاه ملی مهارت، مشاورین دانشجویی و دانشجویان، رابطین مشاور حضور دارند و فرصت بسیار مناسبی تا دانشگاهها مثل همیشه نقش بی بدیل شان را در حضور فرهنگی و پیشگیرانه و مسولانه خودرا ایفا نمایند.
وی تاکید کرد: ما در دانشگاه ملی مهارت مازندران افتخار میزبانی داریم و طی ۴ روز کلاسها و کارگاههای مختلف با همکاری نیروی انتظامی و ستاد پیشگیری از مواد مخدر بر اساس آخرین دستاوردها و یافتهها و آموزشها برگزار میشود. امیدوارم این رویداد علمی مفید واقع شود و ما در مازندران پیشرو در اقدامات پیشگیرانه باشیم.
وی همچنین گفت: پروتکل پیشگیری از اعتیاد رونمایی و به امضای مسولان ملی و استانی رسید.