وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه با عربستان، ارتقای اشتراکات راهبردی و مواجهه مشترک با تهدیدهای منطقهای تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری در مراسم روز ملی عربستان با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد ، این مناسبت را به سفیر و دولت عربستان تبریک گفت و پیشرفت و آبادانی این کشور را آرزو کرد .
وی با تأکید بر جایگاه ممتاز عربستان در جهان اسلام و اهمیت میزبانی از زائران، افزود: عربستان به عنوان میزبان حرمین شریفین و دوست و برادر برای ما قابل احترام است. سال گذشته ۸۶ هزار هموطن ما به حج تمتع و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به حج عمره مشرف شدند و ما میزبانی عربستان از زائرین را ارج مینهیم و امیدواریم ارتباط میان دو کشور ، روز به روز گستردهتر و این پیوند عمیقتر شود.
صالحیامیری با تأکید بر ابعاد سیاسی و منطقهای روابط دو کشور گفت : نگاه ایران به عربستان نه تنها به دلیل جایگاه ویژه این کشور و حرمین شریفه و میزبانی از زائران است بلکه به دلیل اشتراکات راهبردی دو طرف در عرصههای سیاسی و منطقهای نیز حائز اهمیت است.
وی افزود: خوشبختانه روابط سیاسی دو کشور و مناسبات فیمابین، مسیر رو به رشدی را طی کرده و مشورتهای مستمر میان مقامهای عالی دو کشور همواره جریان دارد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر اهمیت چشمانداز آینده و منافع مشترک گفت : ما به لحاظ داشتن اشتراکات فراوان در رویکردها و منافع آینده به این ارتباط خوشبینیم و این ارتباط را به مصالح مشترک دو کشور میدانیم و بر این باوریم که از خلال این روابط ، میتوان به توسعه پایدار و مطلوب در سطح منطقه نایل شد.
صالحیامیری به تهدیدهای مشترک منطقهای و تهدیدهای رژیمصهیونیستی علیه منطقه اشاره و تأکید کرد: اقدامات این رژیم ، تهدیدی مشترک برای همه کشورها است. رژیم صهیونیستی وجود روابط مستحکم میان کشورهای منطقه را در جهت منافع خود نمیداند و همواره تلاش میکند در این روابط مانعتراشی کند.
وی در مراسم روز ملی عربستان که در هتل اسپیناسپالاس برگزار شد، از مواضع صریح عربستان در قبال اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی در منطقه قدردانی کرد.