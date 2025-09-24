تیم رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر که تحت عنوان «مرکز تحقیقات رباتیک ایران (IRRC)» و زیرنظر مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک در رقابت‌های دهمین دوره تکنوفست ترکیه شرکت کرده بود، موفق به کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و سه مدال برنز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدجواد حقی، مسئول تیم رباتیک مستقر در مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه، با اشاره به حضور گسترده تیم‌های ایرانی در رقابت‌های TEKNOFEST ترکیه گفت: تکنوفست یکی از بزرگ‌ترین جشنواره‌های فناوری، هوانوردی و رباتیک در جهان است که هر ساله با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و توسعه فناوری در ترکیه برگزار می‌شود.

وی افزود: مسابقات تکنوفست و بخش هوافضای این رویداد در سال جاری بیش از سه میلیون بازدیدکننده داشته و در دهمین دوره این رویداد، ۴۶۰ طرح از ۲۴ کشور در بخش لیگ اختراعات و ابتکارات به رقابت پرداختند.

حقی درباره نتایج تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: تیم با حضور در لیگ‌های مختلف موفق شد یک مدال طلا در بخش رباتیک کسب کند. علاوه بر آن دو مدال نقره کسب شد که یکی در بخش رباتیک و دیگری در بخش الکترونیک بود، و سه مدال برنز نیز به دست آمد؛ یک مدال برنز در بخش رباتیک، یک مدال برنز در بخش الکترونیک و یک مدال در بخش بهترین طراحی و دیزاین. مسئول تیم رباتیک مستقر در مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر گفت: افتخارات یادشده به‌نام «آی‌آر‌آر‌سی — مرکز تحقیقات رباتیک ایران» ثبت شده است؛ نهادی که به‌عنوان زیرمجموعه مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می‌کند.

حقی همچنین تأکید کرد: اعضای این کاروان متشکل از تیمی تقریباً ۲۰ نفره شامل دانشجویان و پژوهشگران است و عصر امروز از ترکیه به کشور بازمی‌گردند.