کمیته مسابقات فدراسیون هندبال برنامه دیدار‌های هفته اول سی و هشتمین لیگ برتر هندبال مردان ایران را اعلام کرد که براساس آن ۴ بازی روز هشتم مهر و یک بازی روز نهم مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ لیگ سی و هشتم در حالی شروع می‌شود که هپکو اراک بعد از سال‌ها بار دیگر به لیگ برتر بازگشته، پرواز هوانیروز و فرازبام خائیز دهدشت هم با قهرمانی و نایب قهرمانی در لیگ دسته یک فصل قبل مجوز حضور دوباره در لیگ برتر را کسب کرده‌اند و سبزوار هم نیروی زمینی را به عنوان نماینده در لیگ برتر خواهد داشت.

سایپا تهران و استقلال که از شهر کازرون وارد لیگ برتر شده است هم به عنوان دو باشگاه بزرگ در ورزش کشور برای اولین بار است که در لیگ برتر هندبال حاضر می‌شوند.

سپاهان، صنعت مس کرمان و نفت و گاز گچساران نیز تغییر زیاده کرده‌اند و در این فصل با ترکیبی از بازیکنان با تجربه و بومی وارد لیگ برتر خواهند شد.

برنامه دیدارهای هفته اول لیگ برتر هندبال

📆سه‌شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰

🔹هپکو اراک

🔹نیروی‌زمینی سبزوار

🔸پرواز هوانیروز

🔸سنگ‌آهن بافق

🔹استقلال کازرون

🔹صنعت مس کرمان

🔸فرازبام خائیز دهدشت

🔸سایپا تهران

📆چهارشنبه، ۸ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰

🔹فولاد مبارکه سپاهان

🔹نفت و گاز گچساران