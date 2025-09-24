به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، تمدید دورکاری کارکنان در روز‌های پنجشنبه را تا پایان اسفند ۱۴۰۴ ابلاغ کرد.

در نامه علیرضا انصاری خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان آمده است:

مدیران کل محترم دستگاه‌های اجرایی استان

سلام علیکم

به آگاهی می‌رساند؛ در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی برق، گاز و سوخت، کاهش آلایندگی هوا و پیشگیری از بحران‌های احتمالی در حوزه‌های مذکور همچنین حمایت از بنیان خانواده و جوانی جمعیت، به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران استان تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ همچنین نامه شماره ۴۸۷۹۹/م تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ دبیر محترم شورای امنیت کشور و موافقت استاندار فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات عمومی دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری (ها) در روز‌های پنج‌شنبه از تاریخ اول مهر ۱۴۰۴ تا پایان اسفند امسال به‌صورت دورکاری با رعایت شرایط و مفاد به شرح زیراست.

۱- مسئولان نهاد‌ها برای هریک از کارکنان خود، کار‌ها را به‌صورت دورکاری در روز‌های پنج‌شنبه تعریف و مشخص کنند.

۲- نمونه فرم‌های تعهدنامه در ابتدای دوره و ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار (پیوست) در پایان دوره تکمیل و در موعد مقرر به دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری ارسال شود.

۳- چنانچه دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات دورکاری را رعایت نکرده و یا گزارش عملکرد را در موعد مقرر به دفتر مذکور اعلام نکنند نسبت به لغو مجوز اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان تعطیل نیستند و این معاونت ضمن نظارت میدانی بر اجرای صحیح دورکاری از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی می‌خواهد نسبت به انجام تکالیف دورکاری کارکنان خود در روز‌های پنج‌شنبه نظارت کامل و دقیق داشته و چنانچه شرح وظایف محوله انجام نشده باشد به‌عنوان مرخصی محسوب شود.

همچنین مراکزارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، اورژانس بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و اتفاقات، خدمات امداد جاده‌ای، بخش‌های عملیاتی دارای نوبت‌کاری، آتش‌نشانی، مراکز انتظامی، تأمین کالا‌های ضروری و بخش عملیاتی خدمات پست می‌بایست طبق روال قبل ارائه خدمت می‌کنند.