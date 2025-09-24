به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای بقائی در فضای مجازی نوشت: ­هدف واقعی آمریکا از اعمال محدودیت‌های فزاینده علیه دیپلمات‌ های ایرانی و خانواده‌ های شان در نیویورک، اخلال در فعالیت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل است.

بنا بر اعلام سخنگوی دستگاه سیاست خارجی، آزار نظام‌ مند دیپلمات‌ های ایرانی از جانب دولت مقر (دولت آمریکا به عنوان میزبان مقر سازمان ملل)، فقط در یک هفته اخیر، مانع از مشارکت ایران در چند نشست‌ بین‌ المللی شده است که در خارج از محدوده تعیین‌ شده از سوی آمریکا برگزار شد.

آقای بقائی تصریح کرد: اعمال این محدودیت‌ های سخیف علیه جابجایی دیپلمات های ایرانی، نه فقط نقض فاحش تعهدات آمریکا طبق معاهده مقر است بلکه سطح جدیدی از خصومت هیئت حاکمه آمریکا را با ایرانیان به نمایش می‌گذارد.