نساجی مازندران در هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور با گل دقیقه ۹۳ برابر نیروی زمینی تهران به پیروزی رسید و با ۱۱ امتیاز به صدر جدول صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران عصر سه‌شنبه اول مهرماه در هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور، در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر میزبان تیم نیروی زمینی تهران بود و با گل دیرهنگام میثم تهی‌دست در دقیقه ۹۳، موفق شد به پیروزی برسد.

این برد ارزشمند، نساجی را ۱۱ امتیازی کرد و به صدر جدول لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور رساند؛ جایگاهی که هواداران قائم‌شهری پس از سقوط ناباورانه فصل گذشته، چشم‌انتظار بازگشت به آن بودند.

فراز کمالوند سرمربی نساجی با ترکیبی منسجم و انگیزه صعود مجدد به لیگ برتر، تیمش را برای این دیدار حساس روانه میدان کرد و در نهایت با کسب سه امتیاز، گام بلندی در مسیر بازگشت برداشت.

در ادامه رقابت‌ها، نساجی در هفته ششم روز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ به مصاف سایپا تهران خواهد رفت.

همچنین امروز چهارشنبه، تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۷:۱۵ مهمان تیم هوادار تهران است.