به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، صادق سوری، گفت: انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر زاهدان با هدف ارتقای توان تخصصی هنرجویان و علاقه‌مندان به سینما این دوره آموزشی را برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان برگزار می‌کند.

وی افزود: این دوره شامل ۱۶۰ ساعت آموزش تخصصی و عملی در حوزه فیلم‌سازی مستند است که با حضور استادان برجسته ملی که سابقه کسب جوایز داخلی و بین‌المللی را دارند، برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن سینمای جوان سیستان و بلوچستان ادامه داد: مخاطبان اصلی این دوره، مستندسازان نوپا، علاقه‌مندان به حوزه سینما و هنرمندان فعال در رشته‌های تصویری هستند که می‌توانند در فضایی تعاملی با شیوه‌های نوین فیلم‌سازی آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: محل برگزاری این دوره، مجتمع فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در زاهدان است و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر انجمن سینمای جوانان زاهدان مراجعه یا با شماره ۳۳۴۴۳۲۸۸ تماس حاصل کنند.

سوری تأکید کرد: انجمن سینمای جوانان در سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی در حوزه آموزش سینمایی اجرا کرده و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت استادان برجسته کشور، مسیر شکوفایی استعداد‌های بومی سیستان و بلوچستان در عرصه سینما را هموار کند.

به گفته وی، برگزاری این دوره‌ها می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی فیلمسازان بومی، کشف استعداد‌های تازه، ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه هنر‌های تصویری و ارتقای جایگاه فرهنگی سیستان و بلوچستان در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.