به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی گفت: یکی از این اقدامات خوب که امسال هم مانند سال‌های گذشته انجام شد، اعزام همکاران به ۲۰۰ مدرسه ابتدایی سطح مناطق پنج گانه شهرداری به منظور اهدای ۲ هزار گلدان گل به این مدارس بود.

وی با آرزوی سلامتی و موفقیت برای دانش‌آموزان و همه دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت، اظهار امیدواری کرد: ان شاء الله شهرداری یزد نیز توانسته باشد با اقدامات انجام شده در «ستاد مهر» و تقدیم این گل ها، سال تحصیلی شاد و مهری زیبا و پرنشاط را دانش‌آموزان در مدارس رقم بزند تا آنان بتوانند تا پایان سال تحصیلی، پرنشاط و با انگیزه به تحصیل بپردازند.

شهردار یزد افزود: در سطح شهر، اقدامات مختلفی توسط مناطق پنج گانه و سازمان‌های مختلف شهرداری در قالب ستاد مهر انجام شده است و ان شاء الله امسال، مهری زیبا و متفاوت برای دانش آموزان عزیز رقم بخورد.