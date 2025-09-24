تولیت آستان قدس رضوی گفت: شاعران، نویسندگان و اندیشمندان مفهوم «اتحاد مقدس» را در آثار خود، برای جامعه تبیین و بازگو کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی عصر سه‌شنبه در دیدار با جمعی از شعرا و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی در مشهد، افزود: رسالت نویسندگان و شاعران دفاع مقدس، کاوش و شناساندن همین گوهر‌های نهفته است، نویسندگان و شعرا باید با نگاه ژرف خود، این صفات درخشان را از لابه‌لای خاطرات و سلوک شهیدان بیرون بکشند و به جامعه معرفی کنند تا هر خواننده در سیمای شهدا، الگویی زنده برای رشد انسانی و معنوی بیابد.

او اعتماد به هدایت‌های رهبری را برای عبور از بحران‌ها بسیار مهم خواند و گفت: اگر مردم به رهبری خویش اعتماد نداشتند، هرگز نمی‌توانستیم در آزمونی، چون دفاع مقدس ۱۲ روزه، سربلند و پیروز باشیم.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: دشمن در این اتفاق، دل به آشوب‌ها و اغتشاشات بسته بود، اما مردم با آگاهی، هوشیاری و همبستگی، پاسخی قاطع دادند و رهبر معظم انقلاب در توصیف این همدلی ملی تعبیر «اتحاد مقدس» را به‌کار بردند که شایسته واکاوی و تبیین است.

وی با بیان اینکه دشمن هنوز دست نکشیده و در کمین است، اضافه کرد: در جامعه مسایل و دشواری‌هایی وجود دارد، اما به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید میان «اهم» و «مهم» تفکیک کرد؛ برخی مشکلات هرچند واقعی، در برابر مساله اصلی، یعنی «حفظ وحدت ملی»، جایگاهی فرعی دارند و امروز هیچ اولویتی مهم‌تر از پاسداری از همبستگی مردم نیست.

حجت الاسلام والمسلمین مروی، پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه را حاصل مجموعه‌ای از عوامل خواند که دو رکن اساسی آن یعنی، «اتحاد و همبستگی مردم» و «اعتماد عمومی به رهبری» بیش از همه مهم بود.

تولیت آستان قدس رضوی شهیدان را گوهر‌های بی‌بدیل تاریخ دانست و اظهار کرد: منزلت شهدا با جان‌فشانی در راه ارزش‌های الهی و انسانی معنا پیدا می‌کند و رسالت نویسندگان و شاعران دفاع مقدس نیز معرفی و شناساندن این گوهر‌های درخشان به جامعه است تا ارزش‌های متعالی شهدا به نسل‌های امروز و فردا منتقل شود.

او افزود: هر شهید حامل ویژگی‌ها و فضایل منحصر به‌فردی است که اگر در وجودش ریشه نداشت، به بلندای مقام شهادت نمی‌رسید؛ این برجستگی‌های اخلاقی و روحی سرمایه‌ای است که نسل امروز می‌تواند از آن درس بگیرد و راه خویش را روشن‌تر سازد.