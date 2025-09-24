پخش زنده
تیم آذرخش سبزوار قهرمان نخستین رویداد بسکتبال سه نفره جام سوده سبزوار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت بسکتبال سبزوار گفت: این رویداد بسکتبالی با حضور ۱۰ تیم از شهرهای مشهد، شاهرود، خواف و سبزوار در فضای باز پارک شهربازی سبزوار برگزار شد.
کوشکی افزود: در پایان تیمهای آذرخش سبزوار، مولتی کافه مشهد و S.B.A شاهرود به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
وی ادامه داد: این مسابقات در سایت رسمی فیبا نیز به ثبت رسیده و با استقبال خوب تیمهای شرکت کننده و تماشاگران سبزواری همراه بود.