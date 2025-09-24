پخش زنده
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: با رشد ابر در آسمان استان تا بعد از ظهر امروز کماکان رگبارهای پاییزی را خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرتضی فرجی کارشناس هواشناسی با اشاره به شرایط بارندگی برای بعد از ظهر و امشب گفت: امروز کماکان شرایط برای رگبارهای باران عمدتا در بعد از ظهر و شب فراهم است.
وی افزود: برای بعد از ظهر رشد ابر در استان را خواهیم داشت و تا صبح فردا رگبارهای باران در استان پیش بینی میشود.
به گفته کارشناس هواشناسی فردا به تدریج از شدت ناپایداری هوا کم میشود و در روزهای پنج شنبه و جمعه جو استان پایدار و روند افزایشی دما را خواهیم داشت.
فرجی تصریح کرد: برای روز شنبه هم افزایش ابر در آسمان استان پیش بینی شده و از بعد از ظهر شنبه با ورود سامانههای بارشی نیمه غربی استان بارندگی خواهیم داشت.
او ادامه داد: دریا تا اواسط امروز مواج بوده و از ظهر به تدریج از شدت ارتفاع موج کاسته میشود.
کارشناس هواشناسی در زمینه خنکترین و گرمترین نقطه استان نیز بیان کرد: دلیر و بلده با ۶ درجه خنکترین و گلوگاه با ۲۶ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شد.