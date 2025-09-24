درخشش هندبالیستهای استان در مسابقات جهانی
خبرهایی از درخشش هندبالیستهای استان در مسابقات جهانی تا آغاز فصل گلبرگ تاکستان در لیگ برتر فوتسال بانوان را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
فرشاد نودوزپور با درخشش در ترکیب تیم ملی هندبال نوجوانان ایران، سهم بزرگی در صعود به فینال مسابقات قهرمانی آسیا داشت.
ملی پوشان با برتری مقابل بحرین جواز حضور در مسابقات جهانی هندبال را هم قطعی کردند.
تیم ملی هندبال نوجوانان فردا در دیدار نهایی به مصاف کره جنوبی میرود.
این مسابقات به میزبانی اردن در حال برگزاری است.
حضور مربی قزوینی در اردوی ملیپوشان گلبال دختران
اردوی آمادهسازی تیم ملی گلبال دختران از امروز با هدایت مژگان کربی آغاز شد.
این اردو تا هشتم مهر در تهران پیگیری خواهد شد.
ملی پوشان برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۵ جوانان آماده میشوند.
آغاز فصل گلبرگ تاکستان در لیگ برتر فوتسال بانوان
گلبرگ تاکستان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر از فردوسی ثامن مشهد پذیرایی میکند.
این بازی از ساعت ۱۱ فردا در سالن امام خمینی تاکستان برگزار خواهد شد.
در فصل جدید لیگ برتر فوتسال دوازده تیم با هم رقابت میکنند.