بعد ازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی و مواج شدن دریا و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در سواحل غربی استان وجزایر خلیج فارس پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی خودداری شود.
وی افزود: صبح پنجشنبه بتدریج از شدت بادهای شمال غربی کاسته شده و تا ساعات قبل از ظهر پنجشنبه وزش بادهای جنوب شرقی در آبهای استان پیش بینی میشود.
به لحاظ دمایی تا پایان هفته نوسان دما تغییر چندانی ندارد.