پخش زنده
امروز: -
غرفه استان یزد در نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل عراق با همکاری مشترک شرکت شهرکهای صنعتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این غرفه در مساحت ۹۰ متر مربع در سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی اربیل زمینه حضور پنج واحد صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را فراهم کرده است.
واحدهای صنعتی حاضر در پاویون استان یزد در حوزههای لوله و اتصالات، برق و روشنایی، سیم، کابل و قفل، آخرین دستاوردها و محصولات خود را معرفی میکنند.
این نمایشگاه با حضور کشورهایی مانند چین، ترکیه، هندوستان، بحرین، عراق و ایران فرصتی ارزشمند برای معرفی بین المللی توانمندیهای صنعتی استان یزد در حوزه ساختمان است و مسیرهای توسعه بازارهای خارجی و بین المللی را تسهیل خواهد کرد.
نمایشگاه بین المللی ساختمان، ساخت و ساز و ماشین آلات به عنوان دروازه ورود به بازار خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس تا چهارم مهرماه در نمایشگاه بین المللی اربیل میزبان علاقهمندان و بازدیدکنندگان است.