معاون دادگستری استان کرمان حاشیهنشینی، طلاق، کودکان کار و خیابانی، اعتیاد و آسیبهای ناشی از فضای مجازی را از مهمترین آسیبهای اجتماعی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مهدی قویدل گفت: افزایش قابل توجه این چهار اتهام در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشاندهنده لزوم بازنگری جدی در سیاستهای پیشگیرانه و هماهنگی میاننهادی در سطح استان است.
وی افزود: متاسفانه به دلیل نبود راهبرد منسجم و هماهنگی میان دستگاههای متولی، اقدامات در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی به نتیجه مطلوب نمیرسد.
وی با تاکید بر لزوم راهاندازی مجتمع «شوق زندگی» به عنوان یک زیرساخت کلیدی برای همافزایی نهادها، تصریح کرد: در حالی که در بسیاری از استانهای کشور این مجتمعها به بهرهبرداری رسیده و نتایج ارزشمندی داشتهاند، در کرمان این طرح سالهاست که معطل تصمیم مسئولان اجرایی باقی مانده است.
معاون دادگستری استان کرمان مهمترین آسیبهای اجتماعی این استان را شامل حاشیهنشینی، طلاق، کودکان کار و خیابانی، اعتیاد و آسیبهای ناشی از فضای مجازی برشمرد و افزود: کارگروههای تخصصی برای مقابله با این آسیبها در استان شکل گرفته، اما اجرای مؤثر اقدامات مستلزم هماهنگی، تعهد و مشارکت فعال تمامی نهادهاست.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، برعهده مجموعهای از نهادها و دستگاههاست، اما در عمل، بسیاری از وظایف بر دوش دستگاه قضایی افتاده است.