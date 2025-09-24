به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان جوین در آیین بهره‌برداری از این سالن گفت: این سالن در زمینی به مساحت ۱۰۰ متر مربع با ۴۰۰ میلیون تومان هزینه در مجموعه ورزشی شهید قنبرنیا ساخته و تجهیز شده است.

علی محمد قارزی ادامه داد: راه‌اندازی این سالن پاسخی عملی به این نیاز مبرم است تا با ارتقای شاخص‌های قدرتی و آمادگی بدنی دانش‌آموزان، شاهد درخشش آنان در عرصه‌های ورزشی استانی و کشوری باشیم.

کراس فیت یک روش تمرینی با شدت بالا است که ترکیبی از تمرینات هوازی، حرکات ژیمناستیک و وزنه برداری را شامل می‌شود.