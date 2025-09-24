پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه مقاومت در شهرستان بندرلنگه گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بندرلنگه گفت: این نمایشگاه در پنج غرفه با هدف انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نو برپا شده است.
سرهنگ سید حسن فاطمی افزود: این غرفه ها؛ دفاع مقدس، مباحث عفاف و حجاب، تجهیزات و دستاوردهای نظامی است.
وی گفت: در حاشیه این نمایشگاه نقش بانوان فاطمی در دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد.
فرمانده سپاه بندرلنگه گفت: در این مدت بیش از۱۰۰ برنامه دیگر در شهرستان اجرا میشود.