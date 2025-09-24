پخش زنده
فرهنگ مقاومت، دژی استوار و نفوذناپذیر در برابر هجوم و توطئههای دشمن است و این فرهنگ ریشه در ایمان، وحدت، ایثار و پایداری یک ملت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ فرهنگ مقاومت در دفاع مقدس، شناسنامهی هویتی ملت ماست. این فرهنگ، مجموعهای از ارزشها، باورها، رفتارها و نمادهاست که جامعه را در برابر تهدیدات خارجی، فشارها و سختیها، ایمن میکند.
دفاع مقدس ۸ساله دربرابر تهاجم بعثیها و حامیانشان، یکی از مصادیق بارز فرهنگ مقاومت در تاریخ معاصر ایران است؛ آنجاکه همه اقشار جامعه، سهیم بودند
دفاع مقدس، تنها یک خاطرهی تاریخی نیست، بلکه یک الگوی زنده و قابل انتقال به نسلهای بعدی و حتی سایر ملتهای مورد ستم است؛ و همانند سپری محکم، از ارزشها، استقلال و تمامیت ارضی کشور در برابر هرگونه آسیب و تهدیدی محافظت میکند.
تاریخ پرافتخار ملتهای مقاوم، به ویژه ملت بزرگ ایران، گواه روشنی بر این حقیقت است که فرهنگ مقاومت میتواند سرنوشتساز باشد و دشمنان را که تنها زبان زور و تهدید را میفهمند، به عقب براند.