همزمان با حضور مورگان اورتاگوس، فرستاده آمریکا به لبنان، درمرز جنوب لبنان با فلسطین اشغالی این کودکان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، اورتاگوس فرستاده آمریکا به لبنان همین هفته گذشته با حضور درجایگاه نماینده آمریکا در شورای امنیت قطعنامه توقف جنگ در غزه را وتو کرد، جنگی که بیشترین قربانیان آن زنان و کودکان‌ هستند.

اهالی شهربنت جبیل با سردادن شعار‌های ضد صهیونیستی شهدای حمله اخیر از جمله سه کودک شهید را تشییع کردند.

سال تحصیلی جدید در لبنان آغاز شده، اما این دختر بجای مدرسه راهی مزارشهدای بنت جبیل شد.

مادرسه کودک شهید در حمله هوایی به شدت زخمی شد، اما با اصرار زیاد در تشییع پیکر‌های سه فرزندش حضور یافت.