۸۰ بسته ورزشی با ۱۹۲ میلیون تومان هزینه در مدارس روستایی شهرستان جوین توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان جوین، گفت: این بستههای ورزشی به منظور تقویت امکانات و نشاط حرکتی در مدارس روستایی این شهرستان تهیه و توزیع شده است.
علی محمد قارزی با بیان اینکه محتوای این بستهها به تناسب مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم چیدمان شده است،افزود: هدف از این اقدام، عدالت محوری در توزیع امکانات ورزشی و توجه ویژه به دانشآموزان مناطق روستایی است.
وی ادامه داد: هر یک از این بستهها شامل وسایل و ملزومات ورزشی متنوع برای فعالیتهای تمرینی و آموزشی دانشآموزان است.
قارزی گفت: امیدواریم با تأمین این تجهیزات، گامی موثر برای ارتقای سلامت و شادابی دانشآموزان و شناسایی استعدادهای ورزشی این مناطق برداشته باشیم.