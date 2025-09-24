به گزارش خبرگزاری شدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه‌ای با حضور مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران در خصوص رونق بخشی به اتاق اصناف کشاورزی استان تصمیم گیری شد.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران در جلسه گفت: این اتاق به عنوان نهاد صنفی جامعه میلیونی کشاورزان کشور از چند سال قبل فعالیت خود را آغاز کرد.

احمدحق پژوه افرود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ فعالیت رسمی اتاق اصناف کشاورزی ایران با رسالت هویت بخشی به فعالان بخش کشاورزی، حمایت از حقوق و منافع صنفی کشاورزان، حضور در مجاعم تصمیم گیری برای دفاع از منافع بخش کشاورزی و نظارت و کنترل تولید محصول سالم و همکاری با بخش حاکمیتی در توسعه زنجیره عرضه محصولات کشاورزی و تنظیم بازار و در نهایت تقویت امنیت غذایی در کشور آغاز شد.

حق پژوه اضافه کرد:کشاورزان با تشکیل اتاق‌های اصناف شهرستان در اتحادیه‌های صنفی مربوطه سازماندهی و مجامع اصناف کشاورزی شهرستان‌ها در مدیریت و تنظیم فعالیت‌های مربوط به تولید محصولات کشاورزی و بازار محصولات مشارکت خواهند داشت.

وی ادامه داد: اتاق اصناف کشاورزی عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های تولید محصولات اساسی کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد هم در این جلسه با تاکید بر اینکه اتاق اصناف مشاورزی طرح تکلیفی برنامه هفتم‌توسعه است گفت: بر اساس سیاست‌های برنامه هفتم‌توسعه اتاق اصناف در مرکز و همه شهرستان نه گانه استان تشکیل می‌شود.

عسکری با بیان اینکه همه فعالیت‌ها و اقدامات بخش کشاورزی با تشکیل این اتاق هویت بخشی و شناسنامه دار می‌شود افزود: به عنوان مثال باغ‌ها، دام و طیور موجود در استان تعیین تکلیف و شناسنامه دار می‌شود.

وی اضافه کرد: با رونق بخشی به اتاق اصناف کشاورزی در استان بیش از ۱۱۶کشاورز و بهره بردار استان و تولیدات و دارایی‌های آنها شناسنامه دار می‌شوند.