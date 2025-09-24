به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار شهرستان جویبار از تفاهم‌نامه رسمی میان هیات کشتی جویبار و باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران خبر داد و گفت: تیم کشتی جویبار با عنوان جدید استقلال جویبار در لیگ برتر کشتی کشور حضور خواهد یافت.

محمد مدانلو افزود: بر اساس قرارداد منعقدشده، تیم کشتی جویبار با نشان استقلال در لیگ تیم‌داری خواهد کرد.

وی ادامه داد: سرمربیگری این تیم بر عهده جهان‌پهلوان کمیل قاسمی است و مدیریت اجرایی آن را سلمان قادری رئیس هیات کشتی جویبار بر عهده دارد.

مدانلو تأکید کرد: تیم کشتی استقلال جویبار با بهره‌گیری از قهرمانان ملی و بین‌المللی، با قدرت در لیگ برتر کشتی کشور حاضر خواهد شد.