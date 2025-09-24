پخش زنده
مصرف گاز در خراسان جنوبی در ۶ ماهه نخست سال در مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد کاهش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در شش ماهه نخست سال در بخشهای مختلف در استان بیش از ۸۹۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف شد کهدر مقایسه با بازه مشابه سال گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد.
رحمان محمودی با بیان اینکه بخش نیروگاهی با حدود ۴۸۳.۵ میلیون مترمکعب، بیشترین مصرف گاز را در بین بخشهای مختلف استان داشته است، افزود: این میزان مصرف نسبت به بازه مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش داشته است.
وی با اعلام مصرف حدود ۲۲۰.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی-تجاری-عمومی در ۶ ماهه نخست سال در استان گفت: مصرف گاز طبیعی در این بخش نسبت به بازه مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: همچنین در بخش فولاد حدود ۹۲ میلیون متر مکعب و در بخش سیمان حدود ۷۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در استان مصرف شده و میزان گاز تحویلی به جایگاههای سوخت استان نیز بیش از ۲۴ میلیون متر مکعب بوده است.
محمودی افزود: همچنین در سه ماه تابستان در بخشهای مختلف بیش از ۴۴۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف شده است.
وی گفت: در این مدت در بخش نیروگاهی حدود ۲۹۱ میلیون مترمکعب، در بخش خانگی-تجاری-عمومی حدود ۹۵.۵ میلیون مترمکعب، در بخش سیمان حدود ۲۵ میلیون مترمکعب، در بخش فولاد ۲۴.۵ میلیون متر مکعب مصرف شده و همچنین میزان گاز تحویلی به جایگاههای سوخت استان نیز بیش از حدود ۱۲ میلیون متر مکعب بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: مصرف بهینه نه تنها موجب کاهش هزینههای خانوارها و صنایع میشود، بلکه نقش مهمی در حفظ منابع انرژی و تأمین رفاه نسلهای آینده را به همراه دارد.