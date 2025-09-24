پخش زنده
واژگونی اتوبوس در محور نایین–اردستان ۲ کشته و ۲۵ زخمی برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در این حادثه که ساعت ۷ و ۷ دقیقه صبح امروز برای اتوبوس حامل مسافران مسیر همدان به کرمان رخ داد ۶ واحد امدادی از اورژانس به محل اعزام شدند.
عباس عابدی افزود: تاکنون ۲ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادهاند و ۲۵ نفر نیز مصدوم شدهاند.
وی گفت: مصدومان حادثه به بیمارستان حشمتیه نائین منتقل شدند و برای تسریع در خدماترسانی، اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس نیز به محل اعزام شده است.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: علت این حادثه درحال بررسی است.