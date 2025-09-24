۳ کشته و ۲۵ زخمی در اثر واژگونی اتوبوس

۳ کشته و ۲۵ زخمی در اثر واژگونی اتوبوس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در این حادثه که ساعت ۷ و ۷ دقیقه صبح امروز برای اتوبوس حامل مسافران مسیر همدان به کرمان رخ داد ۶ واحد امدادی از اورژانس به محل اعزام شدند.

عباس عابدی افزود: تاکنون ۳ نفر از سرنشینان جان خود را از دست داده‌اند و ۲۵ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی گفت: مصدومان حادثه به بیمارستان حشمتیه نائین منتقل شدند و برای تسریع در خدمات‌رسانی، اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس نیز به محل اعزام شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: علت این حادثه درحال بررسی است.