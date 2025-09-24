معرفی ۶ استاد علوم پزشکی لرستان در شمار پژوهشگران برتر جهان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۶ عضو هیئت علمی این دانشگاه در فهرست ۲ درصد پژوهشگران پر استناد جهان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در جدیدترین بهروزرسانی فهرست جهانی پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر (بر اساس دادههای استنادی پایگاه اسکوپوس)، نام جمعی از اعضای هیات علمی این دانشگاه در میان برترین پژوهشگران دنیا قرار گرفت.
جلالالدین امیری افزود: در این لیست دکتر مسعود بهزادیفر، دکتر حسین محمودوند، میثم بهزادیفر، دکتر مرضیه رشیدیپور، دکتر علی گراوند و دکتر امین حسنوند معرفی شدهاند.
وی ادامه داد: این موفقیت ارزشمند نشاندهنده تلاشهای علمی و پژوهشی مستمر اساتید و ارتقای جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سطح ملی و بینالمللی است.