با هدف حمایت از خانواده و فرزندآوری مرکز تخصصی مردمی نفس در مینودشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای تأکیدات فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله امام خامنهای (مدظلهالعالی) در خصوص اهمیت موضوع جمعیت، و همچنین در اجرای مصوبات قرارگاه جوانی جمعیت سپاه نینوا استان گلستان، مراسم افتتاحیه مرکز تخصصی مردمی «نفس» شهرستان مینودشت برگزار شد.
این مرکز زیر نظر کانون بسیج جامعه پزشکی و تحت نظارت و راهبری مرکز نفس استان گلستان، با هدف پیشگیری از سقط جنین و حمایت از مادران باردار راهاندازی شده است.
مرکز نفس با ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی رایگان، تلاش دارد تا با کاهش اضطراب مادران باردار و تأمین بخشی از نیازهای معیشتی، آنها را به حفظ جنین و ادامه مسیر بارداری تشویق نماید. این مرکز ن
این مرکز گامی در مسیر تحقق سیاستهای کلان جمعیتی نظام و حمایت از خانواده و فرزندآوری در شهرستان مینودشت به شمار میرود ونقش مهمی در ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و بهبود شاخصهای اجتماعی و بهداشتی شهرستان ایفا میکند.