کتابخانه و موزه ملی ملک، منتخبی از آثار موجود در این موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی در تهران را به‌عنوان «میراث مدرسه»، معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آثار ارزشمندی مرتبط با موضوع مدرسه و دانش‌آموزان در کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می‌شود که یادآور روز‌های دل‌انگیزِ دانش‌آموزی است. از جمله این آثار می‌توان به رساله درباره عمران و ترقی ایران از رهگذر ساختن راه‌ها و بنیان‌گذاردن مدرسه‌ها که در سال ۱۲۹۶ قمری نوشته شده است و با شماره اموالی «۱۵۳۳.۶»، در این موقوفه فرهنگی نگهداری می‌شود، اشاره کرد.

همچنین در کتاب مصور چاپ سنگی برجای مانده از دوره ناصرالدین شاه قاجار موجود در گنجینه ملک، الفبای فارسی به‌صورت مصور، آموزش داده شده است.

اثر دیگری نیز، با محوریت تصویب‌نامه هیئت وزیران در دی‌ماه ۱۳۲۵ در خصوص تعلیمات اجباری، تهیه عمارت برای دبستان‌های چهار کلاسی عمومی و آیین‌نامه از دکتر علی شایگان، وزیر فرهنگ وقت در این زمینه، با شماره اموالی «۱۳۹۱.۳۱.۰۰۷۷۲»، در کتابخانه و موزه ملی ملک، وجود دارد.

از دیگر آثار این موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی می‌توان از پرچم ایران با نام دبستان «احتجابیه» اِوَز در فارس با شماره اموالی «۱۳۹۳.۰۹.۰۰۰۴۳»، نام برد. این پرچم پارچه‌ای سبز، سفید و قرمز به عبارت «دبستان دخترانه احتجابیه»، مزین است.

بانو صغری خلیلی در سال ۱۳۱۵ شمسی، دبستان دختران احتجابیه را بنیان گذاشت. این اثر نیز توسط بانو نسرین دستغیب بهشتی، دختر بانو خلیلی به کتابخانه و موزه ملی ملک، اهدا شده است و از جمله آثار، مجموعه اهدایی خواهران دستغیب بهشتی به این مجموعه، به شمار می‌آید.

همچنین از دیگر آثار ، می‌توان از تابلوی نقاشی «کلاس مدرسه کمال‌الملک»، متعلق به دوره پهلوی اول، به‌عنوان یکی دیگر از آثار با موضوع مدارس، نام برد. این تابلو، از جمله آثار مجموعه وقفی حسنعلی وزیری (پروین و فاطمه وزیری) در این موقوفه است که از آن با شماره اموالی «۱۴۰۳.۰۱.۰۰۰۹۹»، نگهداری می‌شود.

همچنین دو تمبر ۳۰ و ۷ هزار ریالی با نماد حروف الفبا (چ- گ) با شماره‌های اموالی «۱۳۹۲.۱۰.۶۰۵۵۲» و «۱۳۹۲.۱۰.۶۰۵۴۶»، در میان آثار موزه ملی ملک، به چشم می‌خورد.

کتابخانه و موزه ملی ملک ، توسط حاج حسین آقا ملک در سال ۱۳۱۶ شمسی، وقف حرم مطهر رضوی شده است.