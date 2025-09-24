۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری فعال سازی واحد‌های پرواربندی به خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر امور سرمایه جهاد کشاورزی استان گفت: مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان در حوزه فعال سازی واحد‌های پرواربندی به استان تخصیص یافته که شناسایی و معرفی مبلغ ۸۰ میلیارد تومان از این مبلغ در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان بوده و مانده اعتبار در اختیار بانک کشاورزی است تا از طریق فرآیند تعیین شده نسبت به شناسایی و پرداخت تسهیلات به واجدان شرایط اقدام شود.

رحیمی افزود: بعد از توزیع شهرستانی اعتبار مذکور تاکنون تعداد ۶۵۲ طرح با مبلغ تسهیلات ۱۷۱ میلیارد تومان به بانک کشاورزی معرفی شده که از این تعداد مبلغ ۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۲۳۶ طرح پرداخت شده است و ۶۵ طرح به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان نیز در بانک مصوب و به زودی پرداخت خواهد شد.

وی گفت: این تسهیلات با تامین یارانه ۸ درصدی توسط دولت، با نرخ ۱۵ درصد و با بازپرداخت یکساله به متقاضیان پرداخت می‌شود.

مدیر امور سرمایه جهاد کشاورزی استان افزود: با توجه به سرعت جذب بالای اعتبار در استان و با پیگیری‌های بعمل آمده مبلغ ۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات متمرکز وزارت نیرو مجدد به استان تخصیص یافته که در مرحله ابلاغ به بانک استان است.