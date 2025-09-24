پخش زنده
مراسم تکریم روحانیان رزمنده و جانباز در نیشابور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر جامعه روحانیت نیشابور در تشریح برنامهای با محوریت هفته دفاع مقدس گفت: این مراسم با دعوت از ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر از روحانیون منطقه برگزار شد.
حجتالاسلام زارعی افزود: در این آیین از ۱۲ نفر از روحانیانی که بیشترین مدت حضور در جبهه، بیشترین فعالیت و همچنین توفیق جانبازی را داشتهاند، تجلیل شد.
وی هدف اصلی این گردهمایی را «زندهسازی خاطرات ایام جنگ و انتقال آن به نسل جوان» عنوان کرد و ادامه داد: روحانیان پیشگام، بیشترین سهم را در میان قشر خود در همراهی با رزمندگان داشتند و اکنون وظیفه اصلی ما تبیین و انتقال این رشادتها، جوانمردیها و شجاعتهاست.
حجتالاسلام زارعی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جهاد تبیین گفت: وظیفه اول روحانیان در شرایط کنونی، همین جهاد تبیین است یعنی آگاهیبخشی به مردم در زمینههای دینی، فرهنگی و سیاسی و روشنگری درباره ارزشهای دفاع مقدس. ما موظفیم این رسالت را در هر مکان و موقعیتی که هستیم، به بهترین شکل ممکن به پیش ببرد.