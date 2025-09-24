به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمد امین حسینی گفت: محیط‌بانان شبانه روز در راستای انجام وظایف محوله خود تلاش می‌کنند.

وی بیان کرد: در همبن خصوص در مناطق حفاظت شده و آزاد، ۳ نفر شکارچی متخلف توسط یگان حفاظت محیط‌زیست گچساران دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست گچساران ادامه داد: از متخلفان سه قبضه سلاح ساچمه زنی و لاشه ۹ قطعه تیهو کشف و ضبط شد.

حسینی عنوان کرد: برای متخلفین تشکیل پرونده صورت گرفت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی گفت: محیط‌زیست با متخلفان بدون اغماض برابر قانون برخورد می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست گچساران گفت: در گچساران ۴۳ هزار هکتار مناطق حفاظت‌شده وجود دارد.

حسینی بیان کرد: این مناطق زیستگاه گونه‌های متنوعی از جمله کل و بز، پلنگ، گرگ، کفتار، روباه، تشی، کاراکال، سنجاب، سمور جنگلی، سمور سنگی، گربه وحشی، گربه جنگلی، کبک دری، کبک معمولی، تیهو و کبوتر جنگلی هستند.