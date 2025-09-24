به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل زندان‌های فارس گفت: برای این تعداد زندانی بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان تخفیف و گذشت از شکات، بیش از هشت میلیارد تومان آورده زندانیان، بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان اعسار پذیرفته شده و بیش از ۵۳ میلیارد تومان کمک بلاعوض و تسهیلات پرداخت شده است.

اسحاق ابراهیمی افزود: فعالان نهادهای خیرخواه و اجتماع‌مدار مانند آستان قدس رضوی، آستان مقدس شاهچراغ (ع)، سپاه فجر، بسیج حقوقدانان، اصناف و اتاق بازرگانی موجبات آزادی جمع زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کردند.

وی بیان داشت: پارسال هم ۹۲۲ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند و هم‌اکنون هزار و ۶۲۲ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در زندان هستند.