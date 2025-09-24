پخش زنده
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه در محله مسکن مهر غرب زاهدان با زیربنای یکهزار و ۲۰۰ مترمربع همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، میثم لکزایی در مراسم افتتاح این طرح با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، گفت: افتتاح این مدرسه پاسخی مؤثر به کمبود فضای آموزشی در محله مسکن مهر غرب زاهدان است که سالها با چالش تراکم دانشآموزی مواجه بود.
لکزایی افزود: براساس برنامهریزیهای انجام شده، در توزیع اعتبارات و اجرای پروژههای آموزشی، اولویت با شهرستانها و محله هایی است که سرانه فضای آموزشی پایینتری دارند.
وی ادامه داد: مدرسه مسکن مهر غرب زاهدان نمونه شاخصی از تحقق این سیاست است که امکان بهرهمندی دانشآموزان بهویژه در مقاطع متوسطه دخترانه را فراهم میکند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان تصریح کرد: حمایت و همکاری خیران نیکاندیش از جمله غلامحسین مطهری، نقش اساسی در تسریع روند اجرای پروژههای عمرانی آموزشی دارد و این امر در ارتقاء عدالت آموزشی و توسعه پایدار زیرساختها مؤثر است.