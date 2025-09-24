به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد از کشت کلزا در سطح ۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

علی شریفی افزود:در این طرح از رقم اصلاح‌شده و پربازده نیما استفاده شده است.

به گفته وی: کلزا علاوه بر تولید روغن، کنجاله‌ای باکیفیت برای مصرف دام تولید می‌کند که به ارتقای تولیدات دامی کمک خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی و درآمد کشاورزان، بهبود حاصلخیزی خاک، کاهش آفات و بیماری‌ها در کشت‌های بعدی و اشتغال‌زایی ازمزایای کشت کلزا است.