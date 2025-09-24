بیست ویکمین نمایشگاه تخصصی ادوات، ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات کشاورزی همزمان با آغاز سال زراعی جاری در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات آبیاری با شرکت ۴۵ واحد تولیدی از ۱۳ استان، در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل دایر شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در بازدید از این نمایشگاه گفت: امروز اهمیت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بر کسی پوشیده نیست و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تعامل تولیدکنندگان، کشاورزان و متخصصان این حوزه است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و توسعه کشاورزی استان ایفا کند.

علی حسین احدی عالی افزود: در این دوره نمایشگاه، پنج واحد تولیدی از استان‌ اردبیل و تولیدکنندگان دیگری از استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، زنجان، مازندران، همدان، کردستان، لرستان، مرکزی و البرز حضور دارند و آخرین دستاوردها و فناوری‌های خود در ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات آبیاری و صنایع وابسته را به نمایش گذاشته‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه تبادل اطلاعات و تجربیات فعالان این حوزه و معرفی آخرین دستاوردهای صنعت کشاورزی و آبیاری است.

وی اظهار امیدواری کرد: این رویداد با استقبال گسترده کشاورزان، متخصصان و علاقه‌مندان روبرو شود و به توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی استان اردبیل و کشور کمک کند.

احد بیوته ، رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل نیز در این بازدید گفت: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی منطبق با دانش روز می‌تواند در بهره‌وری و رفع مشکلات بخش کشاورزی استان و کشور موثر باشد.

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی و تجهیزات آبیاری از اول تا چهارم مهرماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ دایر خواهد بود.